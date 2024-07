Założenie identycznej kreacji na imprezę jak koleżanka, to koszmar dla każdej kobiety. Na szczęście Paulina Sykut i Aleksandra Mikołajczyk założyły identyczne pelerynki tego samego dnia, ale na dwie różne imprezy.

Sykut pojawiła się w niej na imprezie promującej buty marki BOHOBOCO, a Mikołajczyk na prezentacji jesienno-zimowej kolekcji Ochnika. Płaszczyk pochodzi z najnowszej kolekcji marki Benetton i kosztuje ok. 650 zł. Pogodynka Polsatu pelerynkę dobrała do jasnych spodni i gołębiej bluzki projektu BOHOBOCO. Mikołajczyk zaś założyła do niej czarną sukienkę.

Która z celebrytek wyglądała lepiej? OCEŃ!

Reklama