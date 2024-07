Co aktorka planuje przygotować na Wigilię?

"Zapewne będzie to kapusta z grzybami według przepisu, który dostałam kiedy od Grzegorza Warchoła. Co roku gubię przepis i co roku dzwonie do niego i kolejny raz o niego proszę. Dzięki temu Grzesiu zna go już na pamięć :) Tajemnica wyjątkowego smaku tego dnia jest odpowiednia proporcja masła klarowanego, które się do niego dodaje", zdradza nam Aneta.