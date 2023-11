Reklama

To był niezwykły występ na gali 25-lecia Polsatu. Największe gwiazdy disco polo pokazały się w zupełnie innej odsłonie. Na scenie Teatru Wielkiego wystąpili - oczywiście we frakach - Sławomir Świerzyński z grupy Bayer Full, Radek Liszewski z Weekendu, Zenek Martyniuk z Akcentu i Marcin Miller z zespołu Boys. Zaśpiewali swoje największe hity, ale w mało discopolowej wersji. Usłyszeliśmy "Moją małą blondyneczkę", "Ona tańczy dla mnie", "Przez twe oczy zielone" i "Jesteś szalona". Z towarzyszeniem orkiestry zaśpiewali ich mocno swingowe przeróbki. A zakończyli wspólnym wykonaniem "She loves you" z repertuaru The Beatles.

Jak wyszło? Sami zobaczcie wideo z gali Polsatu:

I co? Podoba Wam się taka wersja discopolowych hitów? My jesteśmy pod wrażeniem!

Marcin Miller na scenie Teatru Wielkiego:

Facebook/Polsat

Sławomir Świerzyński i jego występ podczas gali Polsatu:

Facebook/Polsat