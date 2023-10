Świetna wiadomość dla wszystkich, którzy czekali na nowy model telefonów Samsunga! Marka zaprezentowała swoje najnowsze smartfony Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G. W związku z premierą flagowego modelu Galaxy S21 Ultra 5G świątowej sławy fotograf Rankin i Samsung nawiązali współpracę z brytyjską piosenkarką, raperką i autorką tekstów Stefflon Don i razem stworzyli wyjątkową sesję zdjęciową, która pokazuje, jak profesjonalne zdjęcia możecie wykonać tym telefonem!

Rankin, który w przeszłości fotografował m.in. królową Elżbietę, Kate Moss czy Kendall Jenner, tym razem miał okazję współpracować z brytyjską piosenkarką Stefflon Don. Razem stworzyli wyjątkową sesję zdjęciową, która jest hołdem dla kobiet, pionierek lat 80.

Światowej sławy fotograf wykonywał zdjęcia najnowszym smartfonem Samsung Galaxy S21 Ultra.

Mogłem robić to, co kocham, bezpośrednio na smartfonie – tworzyć, rejestrować, edytować i produkować treści przeznaczone do mediów społecznościowych, co znacznie przekroczyło to, co uważałem za możliwe. Jestem też ogromnie dumny z tego, że mogliśmy oddać hołd legendom lat 80., które bez ograniczeń wyrażały siebie i do dziś inspirują młode pokolenie- zdradził Rankin.