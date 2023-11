Statystyczny Polak pracuje ok. 8 godzin dziennie, czyli połowę tzw. "świadomego dnia” (jeśli założymy, że śpimy również ok. 8 godzin). Spora część osób zaraz po wyjściu z biura biegnie na kurs, lekcje języka obcego, a w domu wykonuje dodatkowe zlecenia. Inni swój wolny czas poświęcają na pasje. Uprawiają sport, tańczą, spotykają się z przyjaciółmi, odwiedzają muzea lub próbują swoich sił w zaciszu domowej kuchni. Niezależnie od tego, do której grupy należysz, też pewnie często masz poczucie, że czas ucieka przez palce. Wszystko dlatego, że żyjemy zbyt szybko i zbyt intensywnie. Co zrobić, by trochę zwolnić? Czy da się znaleźć złoty środek, przez niektórych określany mianem work-life balance? Jak realnie ułatwić sobie to nasze codzienne życie w biegu? Przekonaj się! Oto sprawdzone sposoby na to, jak cieszyć się życiem i wyciskać z niego jeszcze więcej!

1. Mądrze organizuj swój czas pracy

W pracy ciągle gdzieś biegasz? Spotkania, szkolenia, briefingi i rozmowy to twój chleb powszedni? Oprócz tego jesteś zasypywana telefonami i mailami, więc ciągle chcesz (i musisz) być dostępna? Miej ze sobą smartfon, który dotrzyma ci szybkiego tempa. Taki właśnie jest Samsung Galaxy S10+, który gwarantuje natychmiastowy dostęp do aplikacji i wydajną baterię. Dodatkowo Samsung wprowadził bezprzewodowe udostępnianie energii PowerShare, umożliwiające ładowanie urządzeń z certyfikatem Qi oraz kompatybilnych urządzeń ubieralnych. Wystarczy położyć urządzenie na pleckach smartfonu i…gotowe! Ponadto funkcja PowerShare umożliwia jednoczesne ładowanie Galaxy S10+ i drugiego urządzenia (np. zegarka) za pomocą jednej zwykłej ładowarki.Dla fanów nowoczesnych rozwiązań Samsung przygotował jeszcze jeden gadżet. To Galaxy Watch Active, który nie tylko rozpozna twoje nieregularne tętno. Gdy poziom stresu niebezpiecznie się zwiększy, zegarek zaproponuje i przejdzie z tobą przez serię ćwiczeń oddechowych. Urządzenie dodatkowo dyskretnie poinformuje cię o otrzymanym połączeniu telefonicznym, mailu, SMS-ie czy wiadomości na Messengerze, przypomni też o zaplanowanych wydarzeniach z kalendarza – a wszystko to bez potrzeby ciągłego sięgania po telefon. Zobaczysz, nawet 8-godzinny dzień przepełniony mailami i rozmowami może być przyjemny!

2. Nie przenoś pracy do domu

Praca po pracy? Temu stanowczo mówimy nie! Nie przesiaduj po godzinach, wieczorem nie sprawdzaj poczty, nie wykonuj projektów w domu na kanapie i nie myśl o nich podczas kolacji. Celebruj swój wolny czas i staraj się go w maksymalny sposób wykorzystać. Jak?

Po pracy odpręż się. Kochasz seriale? A może uwielbiasz długie rozmowy telefoniczne z bliskimi? Mamy coś dla ciebie! Na przestronnym, niemal bezramkowym ekranie Galaxy S10+ nadrobisz serialowe zaległości, zapewniając sobie kinowe wrażenia i najwyższą jakość dźwięku, gdziekolwiek oglądasz.

A może uwielbiasz muzykę? Pomyśl o bezprzewodowych słuchawkach Galaxy Buds, które staną się codziennym, stylowym towarzyszem, oferującym najwyższą jakość odtwarzanych dźwięków, gwarantowaną przez inżynierów AKG. Co najlepsze, Galaxy Buds zapewniają do 6 godzin odtwarzania muzyki i do 5 godzin rozmów telefonicznych, bez potrzeby doładowywania, a etui słuchawek może pełnić funkcję powerbanku. Wystarczy 15-minutowy cykl ładowania, by zapewnić dodatkowe 100 minut pracy. Relaks jeszcze nigdy nie był tak prosty!

3. Pamiętaj o urlopie

Nikt za ciebie nie odpocznie, dlatego szanuj swój czas wolny, a urlop traktuj jak rzecz świętą! I nie chodzi tu o lenistwo, czy zamiłowanie do odpoczynku. Po prostu osoby regularnie odpoczywające mają świeższe spojrzenie na rzeczywistość. Tę firmową również! Pracoholicy, którzy nie pozwalają sobie na relaks, są rzadziej uśmiechnięci, szybciej się męczą i są mniej kreatywni.

Podczas wakacji pamiętaj o wyłączeniu poczty i telefonu służbowego. Niech nic, co firmowe nie zaprząta ci głowy. Zamiast tego postaw na zwiedzanie nowych miejsc i poznawanie kultury. Nie zapomnij o zrobieniu kilku pamiątkowych zdjęć. I nie, wcale nie musisz mieć lustrzanki. Wystarczy smartfon. Tutaj znowu z pomocą przychodzi Samsung Galaxy S10+, który oferuje ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia wynoszącym 123 stopnie, dorównując tym samym polu widzenia ludzkiego oka. To idealny obiektyw do robienia imponujących zdjęć krajobrazów, czy dużych panoram. Dla tych, dla których zdjęcia to za mało, Samsung Galaxy S10+ przygotował coś jeszcze! Smartfon oferuje rejestrację wideo z funkcją Super Steady i cyfrową technologią stabilizacji obrazu, dzięki czemu unikniesz efektu trzęsącego się obrazu nagrywając z ręki. Super Steady umożliwia uchwycenie każdej chwili, bez względu na okoliczności. Zarówno przedni, jak i tylny aparat mogą rejestrować wideo w jakości UHD, ponadto tylny aparat daje możliwość nagrywania w technologii HDR10+.

4. Po pracy miej pasję i czas dla siebie

To nie przypadek, że na rozmowach rekrutacyjnych pada pytanie o pasje. Dlaczego headhunterów to interesuje? Człowiek, który non stop zajmuje się tylko firmowymi sprawami, nie ma otwartego umysłu. Pewnie nie chcesz należeć do tej grupy osób? To dlatego pamiętaj o rozwijaniu swoich talentów. Dla jednych będzie to joga, dla innych fotografia, czy oglądanie nowych filmów. Posłuchaj muzyki lub zacznij uprawiać sport! Nie potrzebujesz do tego karnetu na siłownię czy trenera personalnego. Wystarczy Galaxy Watch Active. To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy cenią stylowy design i chcą żyć zdrowiej każdego dnia. Ten niewielki i lekki smartwatch (25 gramów) wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem i oferuje szereg sportowych funkcji. Galaxy Watch Active monitoruje poziom odczuwanego stresu i pomaga go redukować. Za pomocą widgetu urządzenie podpowiada, kiedy rozpocząć ćwiczenia oddechowe, aby zmniejszyć napięcie. Urządzenie automatycznie wykrywa takie aktywności jak chód, bieganie, jazda na rowerze, wiosłowanie, orbitrek, trening dynamiczny czy pływanie. Najnowszy smartwatch marki Samsung jest dostępny w 4 kolorach: srebrnym, czarnym, morskim i różowym złocie, a dzięki wymiennym paskom, każdy użytkownik dostosuje Galaxy Watch Active do swojego stylu. Nowy smartwatch monitoruje nie tylko aktywność fizyczną, ale również sen, czy stan zdrowia, pełniąc tym samym funkcję personalnego asystenta dla osób, które chcą mieć zdrowsze ciało i umysł. Podczas ćwiczeń słuchaj ulubionej muzyki, która pomoże ci się odstresować. Od teraz koniec z kablami, które przecież nie pomagają, podczas gdy ty biegasz lub robisz brzuszki! Wybierz bezprzewodowe słuchawki Samsung Galaxy Buds i ciesz się doskonałą jakością i komfortem.

5. Bądź wygodny i ułatwiaj sobie życie

Nowoczesne rozwiązania, takie jak Galaxy S10+, Galaxy Buds i Galaxy Watch Active to nie tylko gadżety. One realnie upraszczają mnóstwo codziennych czynności. Brak plączących się kabli, czy smartfon Galaxy S10+, który posłuży jako ładowarka i w mgnieniu oka zasili baterię twoich bezprzewodowych słuchawek Galaxy Buds oraz zegarka Galaxy Watch Active, to ułatwienia, na które warto sobie pozwolić. Ale seria Galaxy to również możliwość cieszenia się dniem i odnalezienia złotego środka, czyli wspomnianego work-life balance. Urządzenia mogą towarzyszyć nam zarówno w pracy, wypełnionej spotkaniami, mailami i rozmowami, jak i podczas wieczornego relaksu, pełnego muzyki, filmów, gier, czy aktywności fizycznej.

Materiał powstał z udziałem marki Samsung.