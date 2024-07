1 z 9

Tego jeszcze nie było. Na jednej scenie wystąpią finaliści dwóch ostatnich edycji "The Voice of Poland". Michał Sobierajski, Kasia Dereń, Mateusz Grędziński, Natalia Nykiel, Arek Kłusowski, Maia Lasota, Marzena Ugorna i Jagoda Kret zaśpiewają kolędy oraz znane wszystkim piosenki świąteczne w wyjątkowych aranżacjach. Wszystkich zgromadzonych czeka wiele muzycznych niespodzianek, w tym występy w duetach.

Już w najbliższy czwartek (19.12) w warszawskim klubie Jerozolima niezwykła muzyczna uczta. Świąteczny koncert gwiazd "The Voice Of Poland" odbędzie w ramach cyklu "Love My Polish Artists".

KIEDY: 19.12.2013, godzina 20.00

GDZIE: Klub Jerozolima, al. Jerozolimskie 57

ZA ILE: 15 zł (do nabycia w dniu koncertu w klubie)

Zobacz: Światowa gwiazda zachwycona uczestniczką polskiego "The Voice"!