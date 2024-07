Śniadanie wielkanocne Kasi Tusk skończyło się o godzinie... siedemnastej! Jak popularna blogerka prezentowała się podczas tej uroczystości? Na swoim blogu makelifeeasier.pl Kasia Tusk pochwaliła się swoją skromną stylizacją - płaszczem marki Stefanel, butami Prima Moda, sukienką MLE Collection oraz rajstopami Wolford. Napisała również, jak spędziła tegoroczne święta:

Jak Wam mijają święta? Dla mnie to zawsze szczególny czas, bo na co dzień rzadko mogę mieć przy sobie bliskie mi osoby. Oczywiście, wszystko, co miłe wymaga wcześniejszej pracy ale w tym roku sprzątanie i przygotowywanie świątecznych specjałów poszło mi wyjątkowo sprawnie i przyjemnie. Wyznaję zasadę, że im mniej mam czasu tym lepiej się organizuję, ale teraz planuję już tylko cieszyć się tym wspaniałym czasem. Wesołego Alleluja! Zdrowych i spokojnych Świąt dla Was i Waszych bliskich! - czytamy na jej blogu.