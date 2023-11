"#Supermodelka Plus Size": Już 6 września poznamy uczestniczki nowego show Polsatu!

dwóch odcinkach castingowych programu „#Supermodelka Plus Size”, spośród ponad 1000 kandydatek, jury wyłoni łącznie 15 uczestniczek, które zamieszkają w domu modelek. Kogo z pierwszego odcinka castingowego jurorzy będą chcieli zobaczyć w programie?

Mam nadzieję, że zrobię karierę i będę modelką - nie będzie kryła jedna z pięknych kandydatek.

Dziewczyny, które przyszły na casting zaprezentowały pełen wachlarz typów urody i osobowości, ale też powodów, jakie zdecydowały o zgłoszeniu do programu. Dlaczego zgłosiły się do programu "#Supermodelka Plus Size? Łączy je jedno marzenie!

- Chciałabym pokazać Polsce, że nie ma się czego wstydzić.

- Kilogramy nas nie definiują.

- Kobiety o większych rozmiarach też mogą być piękne.

Kandydatki pełne krągłości i wdzięku dostaną szansę zaprezentowania się przed jury i przekonania Ewy Minge, Ewy Zakrzewskiej, Emila Bilińskiego i Rafała Maślaka, że to właśnie im należy się miejsce w pierwszej polskiej edycji nowej produkcji Polsatu. Część z nich zobaczymy w pierwszym odcinku castingowym już 6 września. Dziewczyny w programie pokażą swoje największe atuty - niektóre z nich wystąpią w kostiumach kąpielowych! Stroje, odpowiednie do typu sylwetki, pomoże dobrać Macademian Pierwszy odcinek już już w środę, 6 września, o godzinie 20:40 w Polsacie!

