Kim Kardashian dopięła swego - jej wielki ślub z Kanye Westem to wydarzenie, o którym nieustannie już od kilku dni trąbią media na całym świecie. Jednym z powodów na pewno jest fakt, iż ceremonia została zachowana w sporej tajemnicy i mimo wielu doniesień, nikt tak do końca nie wie, jak naprawdę wyglądały zaślubiny zakochanych i huczne wesele. Przypomnijmy: Beyonce nie przyjechała na ślub Kim i Kanye. Nie zapomniała jednak o życzeniach

Mnóstwo emocji wzbudziła też ślubna kreacja Kardashianki, która do ostatniej chwili owiana była tajemnicą. Jedyne, co było wiadomo to fakt, iż zaprojektował ją dom mody Givenchy. W sieci pojawiły się wprawdzie zdjęcia paparazzi Kim w ślubnej kreacji, ale były robione z dużej odległości i w zasadzie niewiele na nich widać. W końcu jednak E! Entertainment opublikowało profesjonalne zdjęcia młodej pary, m.in. uchwycone w momencie pocałunku po złożeniu przysięgi małżeńskiej. Trzeba przyznać, że Kim prezentowała się po prostu zjawiskowo.

Poniżej Kim Kardashian i Kanye West w najważniejszym momencie swojego wspólnego życia. Jak w prawdziwej bajce?

