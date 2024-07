Anna Dereszowska gra jedną z głównych ról w sztuce „Cyd”. Kostium, w którym gra aktorka, waży aż 15 kilogramów i nie jest prosto się w nim poruszać. Suknia pod spodem ma metalowe obręcze i mnóstwo krynoliny, która nie ułatwia swobodnego chodzenia.

Dereszowska musiała się nauczyć, jak się poruszać w długiej i ciężkiej sukni.



- Musiałam się nauczyć, jak w tej sukni schodzić po schodach i poruszać się po scenie – wyznała aktorka w Dzień Dobry TVN.

Reklama

Dereszowska miała na to kilka tygodni, w trakcie których odbywały się próby do spektaklu. Udało się jej to znakomicie.