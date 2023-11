1 z 7

Anna Lewandowska zadała szyku na pokazie najnowszej kolekcji Violi Piekut! Trenerka zazwyczaj pokazuje się w luźnych, sportowych stylizacjach, ale wczoraj zrobiła wyjątek. Na imprezie zaprezentowała się w gramatowej, która podkreśliła jej zgrabną figurę. Było bardzo kobieco i seksownie!

Wam również spodobała się krótka sukienka Ani? Znaleźliśmy dla Was kilka podobnych aksamitnych kreacji, które możecie kupić w znanych sieciówkach już od 59, 90 złotych! To co, czas na shopping?

Zobaczcie nasze propozycje z sieciówek!

