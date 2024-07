Sezon studniówek trwa w najlepsze, dlatego Jessica Mercedes postanowiła skorzystać z okazji i nagrała film, w którym doradza jak tego wyjątkowego wieczoru olśnić wszystkich. Blogerka przygotowała z myślą o balu aż cztery stylizacje - w czarnych kolorach, ale każda w zupełnie innym stylu. W ten sposób Mercedes chce trafić w portfel każdej swojej fanki.

- Oto moje propozycje studniówkowe dla Was! Są modne sukienki za 100 zł z sieciówki, ale i luksusowe kreacje od projektantów - każda z Was znajdzie coś dla siebie. Grunt to bawić się modą i szukać sukienek na studniówkę wszędzie - od własnej szafy, przez sieciówki, aż po second handy. - napisała Jessica w opisie promującym wideo.