Olga Kaczyńska zamiast brylować na salonach skupiła się na ciężkiej pracy. Po wygranej w "Top Model" wyleciała najpierw do Anglii, gdzie wzięła udział w sesji dla magazynów mody, a później udała się do Izraela. Zobacz: Piękna sesja Kaczyńskiej w brytyjskim magazynie. Wylot do tego kraju opłacił się, bo tamtejszy magazyn "Ramat Aviv" zachwycił się Olgą do tego stopnia, że serfując po oficjalnej stronie serwisu jej zdjęcia witają nas w zawartości każdego poddziału.

Reklama

Sesja jest bardzo wiosenna, w pastelowych kolorach. Ciekawe czy doprowadzi Olgę do kolejnych międzynarodowych sukcesów? Trzymamy kciuki żeby w końcu przełamała złą passę finalistek modowego show.

Zobacz całą sesję Olgi Kaczyńskiej w izraelskim magazynie >>

Zobacz także

Reklama

chimera