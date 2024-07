Styl to druga po muzyce pasja Natalii Lesz. Gwiazda od kilku lat wiedzie prym w rankingach na najlepiej ubrane gwiazdy i nic nie zapowiada żeby miało się to zmienić, wprost przeciwnie. Natalia wzięła ostatnio udział w przepięknej sesji modowej dla magazynu "Shhh!utter", w której pozowała ubrana w bardzo klasyczne, kobiece kreacje. Zamiast zwariowanych stylizacji a'la pin up girl do jakich nas piosenkarka przyzwyczaiła, Lesz wybrała minimalizm i według nas bardzo słusznie. Każde zdjęcie spokojnie mogłoby znaleźć się na łamach "Vogue'a".

Mamy nadzieję, że na kolejnych wydarzeniach publicznych Natalia Lesz zaprezentuje dokładnie taki sam look jak na zdjęciach w poniższej galerii.



Zobacz więcej zdjęć z sesji Natalii Lesz dla magazynu "Shhh!utter" >>

