Sara Mannei jest ostatnio na ustach wszystkich - w związku z tym, że ruszył program "Shopping Queen" (emisja w czwartki o 21.00 w Polsat Cafe), aspirująca celebrytka pojawia się regularnie w mediach i udziela wywiadów. Jej postać wzbudza sporo emocji, a styl ma zarówno swoich zwolenników, jak i krytyków. Przypomnijmy: Horodyńska nie jest fanką stylu Mannei: "Piękna, zgrabna, ale..."

My z kolei mamy dla was kolejne zdjęcia z planu show. Sara w roli prowadzącej zdaje się odnajdywać świetnie, prezentując przy okazji efektowne stylizacje. W jednym z odcinków zobaczymy ją w czarnym komplecie, w którym eksponuje idealny brzuch i oryginalne buty. Nie da się też nie zwrócić uwagi na biżuterię Mannei, a szczególnie pierścionek zaręczynowy, który widać z daleka. To też pierwsze okazja, aby zobaczyć uczestniczki "Shopping Queen" rywalizujące o tytułową koronę.

Poniżej galeria z planu: