Na ostatnim koncercie „Lata Zet i Dwójki” Halina Mlynkova przebierała się kilka razy! Naszą uwagę zwróciło to, że dwie z jej kreacji pochodziły z kolekcji… Roberta Kupisza.

Reklama

Pierwsza z nich to seksowna czarna sukienka ze srebrnymi suwakami kosztująca 1500 złotych. Piosenkarka zestawiła ją z czarnymi butami z frędzlami New Look i czarną maciejówką kupioną w H&M. Biżuteria w tej stylizacji pochodziła z kolekcji marki AD Butter (ZOBACZ: „Ostra’’ Halina Mlynkova w BARDZO seksownej stylizacji...).

Druga sukienka, którą Halinka wybrała od Roberta Kupisza była w zupełnie innym stylu. Podkreślała figurę gwiazdy i kusiła seksownymi wycięciami po bokach. Była też znacznie tańsza. Model „Gangsta Bikini” kosztuje tylko 750 złotych. Tę sukienkę Halinka zestawiła z butami Aquazzura i kapeluszem francuskiej marki Agnes B.

Nam ta stylizacja bardziej przypadła do gustu. A wy jak ją oceniacie?I na koniec, czy Halina Mlynkova powinna dalej ubierać się u Roberta Kupisza?

Reklama

Zobaczcie: Halina Mlynkova z torebką za ponad 8 tysięcy złotych