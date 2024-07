Natalia Klimas we wszystkim dobrze wygląda! Tym razem gwiazda postawiła na monochromatyczny look w odcieniach czerni i bieli, który urozmaiciła botkami zdobionymi ćwiekami. My znalazłyśmy rzeczy, które doskonale wpisują się w styl Natalii i tworzą niemal identyczny zestaw. Zobaczcie same!

Przeczytajcie więcej o stylu Natalii Klimas

Ubierz się w stylu Natalii Klimas

Większość rzeczy znalazłyśmy w Zarze. Z tej popularnej sieciówki pochodzą skórzane spodnie, wygodne botki i czarno-biała bluzka z długimi rękawami. Podobną torebkę wypatrzyłyśmy w kolekcji Michaela Korsa, a zegarek wśród propozycji marki Guess. Idealnym uzupełnieniem całości jest czerwony lakier do paznokci (Revlon) i różowa szminka (Guerline).

W galerii znajdziecie wszystkie rzeczy wykorzystane w stylizacji: