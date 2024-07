Wczoraj w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia TeleKamer, która od lat są jednymi z najważniejszych nagród w przemyśle telewizyjnym. Na imprezie zjawiła się oczywiście cała plejada polskich gwiazd, których nie zraził nawet fakt, iż gala nie była w tym roku transmitowana w telewizji. Przypomnijmy: Ponad 40 gwiazd na gali rozdania TeleKamer 2014

Reklama

Większość pań zadbała o stylizacje i na tak ważnej imprezie chciała wyglądać nieskazitelnie, dzięki czemu mogliśmy podziwiać kilka naprawdę udanych kreacji. Zdarzyły się również ogromne wpadki, które nigdy nie powinny mieć miejsce. Ale po kolei.

Zobacz: Wręczono TeleKamery 2014. Oto lista zwycięzców

Najbardziej spektakularną wpadkę zaliczyła Karolina Gorczyca, która w ogóle zapomniał o wieczorowym dress-codzie. Czarna bluzka i czerwona spódnica świetnie pasowałyby na otwarcie sklepu albo wypad do kina, ale na czerwonym dywanie takiej imprezy to duże faux paux. W połączeniu z fryzurą całość prezentowała się dość niechlujnie.

Zobacz także

Nie popisała się również Joanna Moro, która od dłuższego czasu ma problem z doborem odpowiedniej kreacji. Wczoraj nie wzięła wprawdzie ze sobą pistoletu, ale to i tak niewiele zmieniło, bo w krótkiej wzorzystej sukience i rajstopach nie wyglądała najlepiej, a pogrążył ją całkowicie zbyt jasny makijaż i fatalne buty. Moro zatrudniła podobno sztab specjalistów od jej kariery, ale na stylistę chyba nie wystarczyło...

Ostatnia wpadka wędruje do Beaty Tadli. Rok temu dziennikarka zachwyciła na czerwonym dywanie, w tym jednak wyrządziła sobie kreacją ogromną krzywdę. Sukienka optycznie ją skróciła, połyskujące wstawki w okolicach biustu jeszcze bardziej go powiększyły, a cała sylwetka została zniekształcona. Beata wyglądała jak mała kulturystka, a to przecież zgrabna kobieta. I ta fryzura!

Reklama

Gwiazdy na czerwonym dywanie TeleKamer 2014: