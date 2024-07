Ona wie jak zawsze wyglądać świetnie! Tym razem fotoreporterzy przyłapali Paulinę Sykut podczas "Noworocznego obiadu z Gwiazdami". Prezenterka postawiła na klasyczny styl, który urozmaiciła ciekawymi dodatkami - butami z metalicznym połyskiem i torebką zdobioną ćwiekami.

Look w stylu Pauliny Sykut

Czerwony płaszcz w stylu gwiazdy znalazłyśmy w kolekcji marki Solar. Biały golf i brązową torebkę wypatrzyłyśmy w Massimo Dutti. Spódnica do kolan to element kolekcji Topshop. Całość uzupełniłyśmy srebrnymi szpikami od Lidii Kality i eleganckimi kolczykami Scallini. Zaś przysłowiową wisienką na torcie jest niebieski lakier do paznokci marki Inglot.

W galerii znajdziecie wszystkie elementy wykorzystane w stylizacji: