Imprezy branżowe są świetną okazją do przypomnienia o sobie zapomnianym gwiazdom, pochwalenia się kreacją lub też - jak to coraz częściej bywa - zaliczenia wpadki. To ostatnie rzadko kiedy zdarza się celebrytom z tzw. "pierwszej ligi". Niedzielna premiera spektaklu "Jak na wulkanie" w Teatrze Komedia pokazała jednak, że gafę może zaliczyć dosłownie każdy. Przypomnijmy: Modowy horror na premierze sztuki

Edyta Olszówka, która zjawiła się w Teatrze w ostatnich miesiącach radziła sobie coraz lepiej z doborem odpowiednich ubrań. Wczorajsza kreacja również wyróżniała się pozytywnie na tle pozostałych poza jednym szczegółem. Buty, które miała na sobie aktorka wyjątkowo nie pasowały do jej bardzo szczupłych nóg. Ciemna sukienka w połączeniu z czerwonymi, wysokimi butami odsłaniającymi nogę nie prezentowała się najlepiej. Czyżby Edyta zapomniała przejrzeć się w lustrze?

Zobacz: Wpadka Olszówki: ubrała się na wielką galę w tandetną kreację



Zdjęcia z premiery w Teatrze Komedia: