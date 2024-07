1 z 8

Sobotni wieczór był dla Edyty Górniak szczególny z dwóch powodów. Po pierwsze, był to premierowy odcinek na żywo piątej edycji The Voice, podczas którego zaprezentowała się też na scenie. Po drugie, dzień wcześniej gwiazda obchodziła swoje 42. urodziny, co również nie przeszło bez echa. Nie dziwi zatem, że wokalistka postarała się, aby tego dnia wyglądać wyjątkowo. Edyta zachwyciła w krótkiej błyszczącej sukience, która eksponowała jeden z jej największych atutów - ultra-zgrabne nogi.

Tak Edyta Górniak prezentowała się wczoraj w The Voice: