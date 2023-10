STUU zaplanował aferę? Znany tiktoker zdradził przerażające szczegóły odnośnie agencji youtubera

"Jeśli "Spotlight" to film o aferze pedofilskiej w Bostonie, to "Zjawa" jest filmem o napastliwym i niezaspokojonym niedźwiedziu" - kpią internauci po tym, jak Teleexpress zrecenzował oscarowy film . W swojej informacji określił go jako "obraz o dziennikarzach, którzy ujawnili pedofilski skandal w Bostonie". W programie informacyjnym TVP pominięto najważniejsze informacje - że jest to dzieło o dziennikarskim śledztwie, które dotyczyło księży molestujących dzieci i przymykających na to oko kościelnych hierarchach. Internauci, wykpiwając redakcję Teleexpressu, postanowili napisać własne, alternatywne opisy najpopularniejszych filmów - według podobnego wzoru. Co wyszło? Internauci reagują na recenzję filmu Spotlight w Teleexpressie Oto propozycje niektórych z internautów. Lekcja kinematografii w pigułce. Władca Pierścieni - Film o wielbicielach biżuterii Kamienie na szaniec - film o młodzieżowych rozruchach w Warszawie Zjawa - Film o napastliwym i niezaspokojonym niedźwiedziu Bogowie - Film o pracy lekarzy przed otwarciem szpitala w Leśnej Górze Dom zły - Film o drobnych nieporozumieniach po alkoholu Hannibal - poradnik kulinarny Lśnienie - film o nieudanych rodzinnych wakacjach w zimowej aurze Milczenie owiec - film opowiadający historię oryginalnego smakosza Ida - takie tam o weekendowym wypadzie za miasto Tajemnica Brokeback Mountain - perypetie dwóch pasterzy, stawiających czoła nieprzyjaznej naturze Kanał - Grupa młodych śmiałków eksploruje podziemia Jesteś Bogiem - ekskluzywny wywiad z Tadeuszem Rydzykiem I tak dalej, i tak dalej… Macie swoje propozycje? Napiszcie je w komentarzu! Maciej Orłoś o recenzji Spotlight w Teleexpressie W związku ze sprawą oberwało się głównie prezenterowi Teleexpressu, ...