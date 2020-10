Studentka wygłosiła ostre oświadczenie podczas wykładu sędziego TK! "Zapomniał pan czym jest człowieczeństwo" To nagranie podbija sieć! 

Studentka IV roku prawa podczas wykładu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Jakuba Steliny wygłosiła mocne oświadczenie, w którym zaapalowała, żeby zrezygnował z pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Kobieta skrytykowała prof. Jakuba Stelina za to, że poparł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący zaostrzania ustawy antyaobrycjnej. Nagranie na którym studentka odczytuje oświadczenie podbija sieć!

Dokładnie 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu są niezgodne z konstytucją. Orzeczenie zapadło większością głosów- zdania odrębne złożyło dwóch sędziów- Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres. Wśród sędziów, którzy poparli orzeczenie był sędzie Jakub Stelina. Teraz sędzia, który pracuje na Uniwersytecie Gdańskim usłyszał gorzkie oświadczenie odczytane przez jedną ze studentek!

Dalej było jeszcze mocniej! Studentka zaapelowała, żeby prof. Jakub Stelina zrezygnował z pracy na uczelni!

Jako studentka, a tym bardziej jako kobieta, nie wyobrażam sobie uczęszczania na zajęcia, a tym bardziej na egzamin do kogoś, kto kilka dni temu podeptał moje prawa. Dlatego apeluję do Pana o rezygnację z pracy na naszej uczelni. Być może jest Pan specjalistą z zakresu prawa pracy, jednak konstytucjonalista z Pana marny, a co najważniejsze mam wrażenie, że zapomniał Pan czym jest człowieczeństwo i właśnie tym motywuję swoją prośbę- mówiła kobieta.