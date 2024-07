W ubiegłym tygodniu odbyła się w Warszawie oficjalna premiera filmu „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”. Na pokazie nie mogło zabraknąć Piotra Stramowskiego i Mai Ostaszewskiej, którzy w pierwszej części filmu stworzyli kultową parę! Aktorzy w drugiej części filmu stanęli przed ciężkim zadaniem - musieli zagrać wiele gorących scen, za którymi co nie jest tajemnicą, wielu aktorów nie przepada. Jak to było w przypadku Piotra Stramowskiego i Mai Ostaszewskiej? Zobaczcie, co powiedział Piotr Stramowski na temat intymnych scen z Mają Ostaszewską!

Maja wciąż jest profesjonalistką i różnie to bywa na planie, ale z nią mieliśmy coś takiego, że były ciężkie sceny do zagrania, intymne i musieliśmy pozwolić sobie na dostęp do siebie bardzo głęboki, żeby uzyskać taką intymność i tą jakość, jaką widzowie najbardziej lubią. Trzeba mieć zaufanie do siebie i podejście profesjonalne i z Mai strony to dostałem, powiedział Piotr Stramowski na premierze filmu.

Co jeszcze o swoim bohaterze i przygotowaniach do filmu "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" powiedział Piotr Stramowski? Posłuchajcie!

Maja Ostaszewska i Piotr Stramowski zagrali kultową parę w filmie "Pitbull. Nowe porządki". Teraz możemy ich zobaczyć w drugiej części filmu - "Pitbull. Niebezpieczne kobiety".