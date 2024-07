Wybierasz się na tegoroczny Open'er Festiaval? Jeśli tak, to koniecznie odwiedź relaksująco-energetyzującą strefę NIVEA! W tym roku marka otworzy specjalną strefę dla wszystkich festiwalowiczów dostępną od 28 czerwca do 1 lipca. Na gości strefy CARING IS SHARING będą czekać niesamowite atrakcje!

W naszej strefie chcemy zadbać przede wszystkim o dobre samopoczucie uczestników festiwalu – dlatego zapewnimy im zaprojektowaną specjalnie na potrzeby festiwalu strefę pielęgnacji ciała, gdzie będą mogli zadbać o swoją skórę, włosy, odświeżyć się, a nawet zrelaksować w leżakowej strefie chill-out’u. Oprócz tego dla festiwalowiczów przewidzieliśmy wyjątkowe stylizacyjne aktywności. – mówi Olga Kudryk, menadżer projektu.

NIVEA przygotowała różnorodne warsztaty: stylizowania fryzur, przerabiania koszulek w duchu odświeżania stylu, personalizowania i dekorowania opakowań kosmetyków NIVEA. To jednak nie wszystko!

Nie zabraknie zwariowanych i widowiskowych konkursów! W duchu CARING IS SHARING NIVEA rozda 10 tysięcy festiwalowych zestawów z próbkami zmysłowych olejków w balsamie do pielęgnacji ciała oraz kosmetykami do mlecznej regeneracji włosów NIVEA HAIRMILK, a także 5 tysięcy dezodorantów w wariancie travel-size.

By utrwalić festiwalowe wspomnienia goście strefy będą mogli stworzyć personalizowane opakowanie Kremu NIVEA ze swoim zdjęciem! Dodatkowo, w strefie będzie można podzielić się też dobrymi emocjami, przeżyciami i wyjątkowymi chwilami. NIVEA będzie jedyną marką na Open’erze z okularami Snapchat Spectacles, które umożliwiają szybkie rejestrowanie 10 sekundowych filmików i ich udostępnianie. Ciekawostką jest kadr w kształcie okręgu – jak kultowe pudełko kremu NIVEA!

To będzie jeden z hitów naszej strefy! Dzielenie się swoimi emocjami i przeżyciami poprzez social media to drugie życie festiwalu i jego uczestników. Chcemy aby festiwalowicze Open’era mieli jeszcze więcej zabawy i możliwości dzielenia się wyjątkowymi emocjami towarzyszącymi im podczas wydarzenia. –dodaje Olga Kudryk.

A jeśli zapomnicie niezbędnych kosmetyków, na roztargnionych czekać będzie oczywiście strefa sprzedaży kosmetyczno-festiwalowych niezbędników :)

