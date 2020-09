Staszek będzie miał romans z matką Lilki, a Sonia będzie w ciąży? Zobaczcie, co wydarzy się w nowym odcinku "M jak miłość"! 

Już dziś, w poniedziałek, 21 września, Telewizyjna Dwójka wyemituje najnowszy odcinek "M jak miłość". Co tym razem wydarzy się w życiu bohaterów serialu? Czy Sonia (Barbara Wypych) będzie w ciąży, a Staszek (Sławomir Holland) będzie miał romans z Banachową (Dorota Chotecka)? Zobaczcie sami! Mamy zdjęcia i opis 1526 odcinka "M jak miłość"!

W najnowszym odcinku "M jak miłość" Sonię czeka prawdziwy przełom, bo Janek (Tomas Kollarik) nie będzie już w pracy jej kolegą, tylko szefem, jako nowy komendant komisariatu w Lipnicy. Tymczasem Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) zauważy, że dziewczyna ostatnio gorzej się czuje. Kobieta zacznie podejrzewać, że policjantka jest w ciąży! Wzburzona, Zofia doniesie od razu o wszystkim Barbarze (Teresa Lipowska).

- Chyba nie myślisz, że to tak zostawię? - A… co chcesz zrobić? - Interweniować! Dziecko musi mieć pełną, normalną rodzinę! - Są dorośli. A Sonia jest mądrą dziewczyną i naprawdę da sobie radę… - Chcę tylko Janka zapytać, kiedy ma zamiar ożenić się z Sonią! Nie widzisz, że chłopak się miga?(…) A jak zostawi ją z brzuchem i gdzieś pofrunie?!



Kilka godzin później seniorka zmusi za to Morawskiego do poważnej rozmowy!

- Odpowiedzialność, młody człowieku, mówi ci to coś?! To sobie przemyśl to hasło, okay?