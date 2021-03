Starsi uczniowie wrócą do szkoły dopiero w czerwcu?! Zaskakujący komentarz rzecznika rządu

Kiedy starsi uczniowie wrócą do szkoły? Czy dzieci i młodzież wkrótce rozpoczną naukę stacjonarną? Jest niepokojący komentarz rzecznika rządu! Piotr Müller w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce nie ukrywał, że w tym semestrze dzieci mogą wrócić do szkoły tylko na kilkanaście dni! Kiedy może to nastąpić? Sprawdźcie, co dokładnie powiedział Piotr Müller.

Powrót dzieci do szkoły dopiero w czerwcu?

Przez pandemię koronawirusa szkoły w Polsce są zamknięte już od wielu miesięcy. I chociaż najmłodsi uczniowie (klasy 1-3) 18 stycznia wrócili do nauczania stacjonarnego to wciąż nie wiadomo, kiedy dołączą do nich starsi koledzy. Sprawę ewentualnego powrotu wszystkich uczniów do szkoły skomentował ostatnio rzecznik rządu. Piotr Müller w programie "Tłit" przyznał, że w najbliższym czasie władze najprawdopodobniej nie ogłoszą powrotu wszystkich dzieci do szkoły.

Niestety w tej chwili takiego terminu zadeklarować nie możemy, ze względu na brak przewidywalności, jeżeli chodzi o epidemię - mówił rzecznik rządu.

W trakcie rozmowy z rzecznikiem prowadzący program "Tłit" zapytał wprost, czy dzieci w ogóle w tym roku szkolnym wrócą do nauczania stacjonarnego. Jak zareagował Piotr Müller?

Mam nadzieję, że nie będzie tak, że do końca roku szkolnego sytuacja będzie taka, że będzie musiała być nauka zdalna. Pamiętajmy o tym, że zeszły rok pokazał, że już maj, czerwiec był lepszy pod kątem zakażeń, też o wiele więcej jesteśmy nauczeni, jak się zachowywać, będzie zaszczepionych kilka milionów osób, w tym osoby z grup ryzyka. W związku z tym mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym duża część osób będzie mogła wrócić do nauki, ale czy to będzie maj, czy czerwiec – teraz zadeklarować tego nie można - zaznaczył Piotr Müller.

Rzecznik rządu nie ukrywa, że niewykluczony jest powrót uczniów do szkół tylko na kilkanaście dni!

Nic nie jest w stanie zastąpić kontaktu osobistego, nawet w kontekście wystawienia ocen. Jeśli sytuacja epidemiczna na to powoli, to każdy tydzień jest cenny, aby to wykorzystać- zdradził w programie "Tłit".

Myślicie, że powrót do szkoły na kilkanaście dni to dobry pomysł?

Rzecznik rządu w rozmowie z mediami przyznał, że wciąż nie wiadomo, kiedy wszyscy uczniowie wrócą do szkoły.

