Były szef GiS, generał, doktor nauk medycznych Andrzej Trybusz wyjaśnił w programie TVN 24 ''Fakty po Faktach'', które jego zdaniem obostrzenia będą luzowane jako pierwsze. Co więcej, były Główny Inspektor Sanitarny zaznaczył, że aktualna sytuacja epidemiczna pozwala na rozpoczęcie luzowania obostrzeń. Doktor Trybusz wskazał dwie restrykcje, które jego zdaniem nie są już konieczne.

Andrzej Trybusz w rozmowie z dziennikarzem ''Faktów po Faktach'' ocenił, że spokojnie można rezygnować już z niektórych restrykcji, jak ocenił: ''w tym stanie bez przerwy żyć nie możemy''. Mimo tego, że sytuacja epidemiczna wydaje się lepsza, nie można tracić czujności:

Zalecałbym daleko idącą ostrożność. Faktem jest, że sytuacja epidemiologiczna, jeżeli ją odniesiemy na przykład do początku stycznia, w jakiś sposób się unormowała, nawet mamy pewne trendy spadkowe. Ale to nie jest powód do nadmiernego optymizmu, a powiedziałbym raczej, że do dalszej ogromnej ostrożności - mówił w programie.