Stanisław Sojka nie żyje

Dziś wieczorem media przekazały bardzo smutną wiadomość o śmierci jednego z najwybitniejszych polskich artystów. Stanisław Soyka, który miał dziś wystąpić na festiwalu w Sopocie, zmarł w wieku 66 lat. W ostatnich latach zmagał się z chorobą.

Kim był Stanisław Soyka? Życie i kariera legendarnego muzyka

Stanisław Sojka, znany również jako Stanisław Soyka, urodził się 26 maja 1959 roku w Żorach. Był wybitnym polskim muzykiem, wokalistą jazzowym, kompozytorem, poetą i multiinstrumentalistą. Od dziecka związany był z muzyką - już jako siedmiolatek śpiewał w chórze katedry w Gliwicach, a mając 14 lat został kościelnym organistą. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie studiował aranżację i kompozycję. Na scenie zadebiutował w 1978 roku podczas koncertu „Jazz w Filharmonii” w Warszawie. Rok później wydał swój pierwszy album „Don’t You Cry”. W 1981 roku jego płyta „Blublula” otrzymała status złotej.

Artysta łączył w swojej twórczości różne gatunki muzyczne – od jazzu przez pop, muzykę literacką po religijną. Ogromną popularność przyniosły mu utwory takie jak „Tolerancja”, „Cud niepamięci”, „Play It Again” czy projekt „Sonety Shakespeare’a” z 1995 roku. W 1990 roku zaczął występować pod nazwiskiem Soyka.

Dramatyczna walka ze zdrowiem. 30 kg mniej i cukrzyca

W ostatnich latach życia Stanisław Soyka zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2019 roku, podczas badań w Łodzi, zdiagnozowano u niego cukrzycę typu II. W rozmowie z magazynem „Twój Styl” opowiadał:

Miałem przebudzenie w tej sprawie jakieś cztery lata temu. Ważyłem 123 kilo. Przyjaciółka, pani doktor, zmierzyła ciśnienie i mówi: na badania! Okazało się, że mam cukrzycę typu II. Powiedzieli, że jak schudnę 30 kilo, to może się poprawić

Sojka zmienił nawyki żywieniowe i zrzucił 30 kg. Choć z czasem część wagi wróciła, czuł się lepiej i próbował żyć aktywnie. Choroba jednak mocno ograniczyła jego występy. W 2022 roku, z powodu stanu zdrowia, nie był w stanie wystąpić podczas jubileuszowej trasy Grażyny Łobaszewskiej. Artystka poinformowała o tym publicznie, pisząc, że Sojka „z powodu ciężkiej niedyspozycji zdrowotnej nie będzie w stanie wystąpić przed państwem”.

Tragiczny dzień w Sopocie. TVN przerwał transmisję koncertu

21 sierpnia 2025 roku Stanisław Soyka miał wystąpić podczas festiwalu w Sopocie w koncercie „Orkiestra Mistrzom”. Niestety, tego samego dnia zmarł w wieku 66 lat. Jego śmierć zszokowała wszystkich obecnych oraz widzów przed telewizorami. Stacja TVN przerwała transmisję drugiej części wydarzenia zatytułowanej „RAPORKIESTRA LEGENDY POLSKIEGO HIP-HOPU VOL.2”, informując, że „z przyczyn od nas niezależnych, musieliśmy przerwać dzisiejszą transmisję koncertu”.

Późniejsze doniesienia potwierdziły, że powodem była właśnie śmierć Stanisława Soyki. Dla wielu fanów była to wiadomość całkowicie niespodziewana - artysta miał dziś wystąpić w Sopocie.

