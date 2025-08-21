Poruszające sceny na festiwalu w Sopocie. Artyści, którzy występowali dziś na scenie oddali hołd Stanisławowi Sojce. Chwilę wcześniej prowadzący koncert przekazali publiczności smutną wiadomość o śmierci legendy polskiej muzyki. W Sopocie zapanowała przejmująca cisza, a po chwili publiczność zaczęła bić brawa.

Reklama

Stanisław Soyka nie żyje

21 sierpnia zmarł Stanisław Soyka. Ceniony artysta miał dziś wystąpić na festiwalu w Sopocie. Niestety, muzyk nie zaśpiewał w Operze Leśnej, a TVN nagle przerwał transmisję koncertu. Jak się szybko okazało, stacja podjęła taką decyzję ze względu na dramatyczne doniesienia o śmierci Stanisława Soyki. Artysta zmarł w wieku 66 lat.

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Stanisława Soyki. Muzyk miał 66 lat potwierdziła Trójka Polskiego Radia.

Przejmujące sceny na festiwalu w Sopocie

Kilkadziesiąt minut po tym, jak TVN przerwał transmisję z koncertu, stacja TVN24 pokazała, co wydarzyło się na scenie w Operze Leśnej. Prowadzący z trudem przekazali publiczności smutną informację o śmierci artysty. Po chwili muzycy, którzy brali dziś udział w festiwalu oddali hołd śpiewając utwór "Tolerancja" z repertuaru Stanisława Soyki.

W imieniu wszystkich artystów obecnych dzisiaj w Operze Leśnej, organizatorów tego koncertu i stacji TVN, chcielibyśmy złożyć wyrazy najserdeczniejszego współczucia rodzinie pana Stanisława, łączymy się w bólu i smutku, to dla nas bardzo trudny moment. Proszę państwa są takie momenty, kiedy brakuje tych słów, kiedy łzy spływają do oczu, ale po takich artystach jak Stanisław Soyka zostaje muzyka. Więc artyści, którzy zostali dzisiaj w Operze Leśnej, postanowili oddać mu hołd, mamy nadzieję, że Państwo również przyłączą się do tego pięknego hymnu. To będzie Tolerancja, czyli hymn o miłości i szacunku.

Trudno powstrzymać łzy...

Zobaczcie ten poruszający występ na festiwalu w Sopocie.

Reklama

Zobacz także: TVN nagle przerwał transmisję z Sopotu. Stacja wydała komunikat