Ostatni dzień festiwalu w Sopocie zakończył się dramatycznie. TVN nagle przerwał transmisję z koncertu, a po chwili okazało się, że stacja podjęła taką decyzję ze względu na dramatyczne wieści o śmierci Stanisława Soyki. Śmierć legendy polskiej sceny muzycznej wstrząsnęła światem show-biznesu i opinią publiczną. Do sieci trafiają poruszające wpisy z pożegnaniami. Natalia Grosiak z kolei opublikowała wyjątkowe nagranie ze Stanisławem Soyką. W Sopocie spotkali się na scenie podczas prób przed koncertem...

Do sieci trafiło nagranie z Soyką. Wziął udział w próbach przed koncertem

Stanisław Soyka nie żyje. Legendarny polski wokalista, kompozytor i autor tekstów zmarł nagle. Tragiczne wieści dotarły do mediów w czasie trwania festiwalu w Sopocie. Jeszcze chwilę wcześniej artysta przygotowywał się do koncertu z Natalią Grosiak, wokalistką zespołu Mikromusic. Razem mieli wystąpić podczas ostatniego dnia festiwalu w Sopocie. Podczas próby nic nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. Soyka swobodnie śpiewał i frazował. Miał wykonać cztery utwory, w tym wzruszający "Cud niepamięci". Niestety, dziś już wiemy, że tak się nie stało.

Natalia Grosiak opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z ostatniej próby, podczas której Soyka i ona wspólnie wykonywali "Cud niepamięci". Na filmie widać, jak Stanisław Soyka śpiewa na scenie w Sopocie.

To był ogromny zaszczyt Pana poznać, Panie Stanisławie. Ogromnie się cieszyłam na nasz wspólny występ. Bardzo się też stresowałam, ale dostałam od Pana ogrom wsparcia, luzu i uśmiechu. Dziękuję… napisała artystka.

Nagranie znajdziecie poniżej.

Internauci poruszeni ostatnim nagraniem z artystą

Pod nagraniem z prób Stanisława Soyki w Sopocie pojawiło się mnóstwo komentarzu. Internauci nie ukrywają smutku.

Dziękujemy za podzielenie się tym nagraniem, to byłby piękny występ… tak trudno uwierzyć, że już nie zaśpiewa, życie jest przewrotne i kruche… dziękujemy panie Stanisławie za wspaniały przykład bycia niezapomnianym artystą

Cudowny duet. Bardzo, ale to bardzo smutny dzień dla muzyki! Bezcenne nagranie czytamy w komentarzach.

Nagła śmierć Stanisława Soyki wstrząsnęła środowiskiem muzycznym i fanami w całej Polsce. Festiwalowy wieczór, który miał być świętem muzyki, zamienił się w dramat. TVN, transmitujący koncert, przerwał relację, a następnie wydał oświadczenie.

Kim był Stanisław Soyka? Artysta wielu pokoleń

Stanisław Soyka był jedną z najwybitniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Łączył style: od jazzu, przez pop, aż po muzykę sakralną. Jego utwory, takie jak "Tolerancja" czy "Cud niepamięci", stały się hymnem pokoleń. Miał 66 lat. Jego twórczość charakteryzowały głębokie, refleksyjne teksty i charakterystyczny, ciepły głos.

Soyka rozpoczął karierę już w latach 80., szybko zdobywając uznanie krytyków i publiczności. Wydał ponad 20 albumów i współpracował z wieloma artystami. Do końca był aktywny zawodowo, występując na koncertach i przygotowując nowe projekty. Jego odejście zostawia ogromną pustkę w polskiej kulturze.

