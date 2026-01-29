Emma Heming Willis, żona Bruce’a Willisa, w podcaście „Conversations With Cam” ujawniła wstrząsające informacje o stanie zdrowia swojego męża. Gwiazdor kina, który wiosną 2022 roku przeszedł na aktorską emeryturę, zmaga się nie tylko z demencją. U Willisa zdiagnozowano także anozognozję - neurologiczne zaburzenie, które sprawia, że osoba chora nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu.

Na czym polega anozognozja i jak wpływa na Bruce’a Willisa?

Anozognozja to zaburzenie, które powoduje brak świadomości własnej choroby lub deficytów. Termin ten został wprowadzony w 1914 roku przez Józefa Babińskiego, pioniera neurochirurgii. W przypadku Bruce’a Willisa oznacza to, że mimo postępującej choroby nie zdaje on sobie sprawy z jej objawów, co potwierdziła jego żona.

Myślę, że postrzega swoją sytuację jako normę. Demencji często towarzyszy schorzenie neurologiczne zwane anozognozją. Mózg nie potrafi zidentyfikować, co się z nim dzieje. Ludzie myślą, że to może być zaprzeczenie; nie chcą iść do lekarza, bo są pewni, że wszystko z nimi w porządku - tu właśnie pojawia się anozognozja. To nie zaprzeczenie, po prostu ich mózg się zmienia. To część choroby wyjaśniła Emma Heming w podcaście „Conversations With Cam”.

Z jej słów wynika, że Bruce Willis nadal pozostaje „bardzo obecny w swoim ciele”, a kontakt z nim jest możliwy. Potrafi nawiązać relację z żoną i dziećmi, co jest dla rodziny niezwykle istotne. Niemniej jednak codzienne funkcjonowanie z osobą cierpiącą na anozognozję wymaga ogromnej cierpliwości i dostosowania się do zmieniającej się sytuacji.

To zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo. Nigdy nie połączył faktów. I naprawdę się z tego cieszę. Cieszę się, że o tym nie wie. (...) Potrafi nawiązać kontakt ze mną i naszymi dziećmi, co jest dla nas niesamowicie ważne. Musieliśmy nauczyć się do niego dostosować dodała żona legendy Hollywood.

Na co choruje Bruce Willis?

Otępienie czołowo-skroniowe, na które cierpi Bruce Willis, to rzadka forma demencji. Objawia się postępującymi zaburzeniami mowy, zmianami w zachowaniu i utratą zdolności poznawczych. Jest to nieuleczalne schorzenie neurodegeneracyjne, które stopniowo prowadzi do utraty samodzielności.

Informacja o tej diagnozie została ujawniona przez rodzinę aktora w 2023 roku, rok po jego przejściu na emeryturę. Decyzja o zakończeniu kariery w 2022 roku była spowodowana nasilającymi się problemami zdrowotnymi. Dla milionów fanów na całym świecie była to szokująca wiadomość, która zakończyła pewien rozdział w historii kina akcji.

Warto przypomnieć, że niedawno żona Bruce'a Willisa opowiedziała, jak dziś wygląda rzeczywistość chorego aktora.

Emma Heming Willis podkreśla, że jej celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat chorób neurodegeneracyjnych, takich jak otępienie czołowo-skroniowe czy anozognozja. Udzielając wywiadów i dzieląc się doświadczeniami, stara się walczyć ze stygmatyzacją osób cierpiących na demencję.

Jak sama mówi, ludzie często nie rozumieją, że brak świadomości choroby u pacjenta nie jest efektem zaprzeczenia, ale skutkiem zmian neurologicznych. Wskazuje, że zrozumienie mechanizmów działania chorób mózgu jest kluczowe dla wsparcia zarówno chorych, jak i ich rodzin.

