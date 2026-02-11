Tłusty czwartek to szczególny dzień dla miłośników pączków. Większość z nas ma już swoje ulubione cukiernie i piekarnie z popularnymi słodkościami. Co roku możemy też znaleźć oferty gwiazd, które nierzadko budzą skrajne emocje. Najlepszym przykładem jest Magda Gessler. Pączki możemy kupić w dwóch lokalach restauratorki - U Fukiera oraz w Słodkim Słonym. Nie tylko mogą podnieść cukier, ale i zawrócić w głowie z powodu ceny. Postanowiliśmy porównać je do znacznie tańszych przysmaków.

Porównaliśmy pączka od Magdy Gessler z pączkiem popularnej sieciówki

Z okazji tłustego czwartku przeprowadziliśmy w naszej redakcji test. Na talerzu wylądowały pączki od Magdy Gessler. Postanowiliśmy sprawdzić klasyczną wersję z różą, którą możecie kupić za 25 zł (za sztukę). Obok znalazły się pączki z popularnej sieciówki za 5 zł - także z różą.

Oczywiście nasi testerzy smaku nie mieli pojęcia, skąd pochodzą pączki, które właśnie próbują. Różnicę dostrzegli przede wszystkim w smaku nadzienia oraz jego ilości. Pączki od Magdy Gessler prezentowały się „bardziej na bogato” i „porządnie”, w dodatku - jak podkreślali - „czuć różę w marmoladzie”.

Zaskoczyć może jednak wynik. Ostateczny rezultat to 4:2 dla pączków od Magdy Gessler. Wśród naszych testerów znalazły się osoby, które doceniły smakołyki z popularnej sieciówki za prostotę smaku oraz to, że były „mniej słodkie”. Biorąc pod uwagę fakt, że deser od gwiazdy TVN jest droższy aż o 20 zł, ta przewaga mogłaby być znacznie wyższa.

Ceny pączków Magdy Gessler wywołują kontrowersje, słusznie?

Porównaliśmy pączka od Magdy Gessler z pączkiem z sieciówki. Zaskoczenie Party.pl

Porównaliśmy pączka od Magdy Gessler z pączkiem z sieciówki. Zaskoczenie Party.pl

Ceny pączków u Magdy Gessler. Nie wszyscy się zdecydują

Jeśli chcecie sami przeprowadzić podobny test, będziecie musieli się wykosztować. Pączki z różą i maliną od Magdy Gessler kosztują 25 zł za sztukę. Natomiast te z czekoladą, śliwką i adwokatem są już o złotówkę droższe. W sprzedaży jest także opakowanie pączków bez nadzienia - wyłącznie z lukrem - w cenie 80 zł. W ofercie znajdziemy też pudełko faworków za 130 zł.

Obejrzyjcie całe nasze nagranie z testem pączków.

Zobacz także: Znany influencer porównał pączki Magdy Gessler i najtańsze wypieki. Gorzka ocena