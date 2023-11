Mamy spot jesiennej ramówki Polsatu! Chociaż stacja dopiero przygotowuje się do konferencji, podczas której zostanie przedstawiona oficjalna lista filmów, programów i seriali, które jesienią zobaczymy na antenie Polsatu, to widzowie już mogą zobaczyć spot, promujący ramówkę. W sieci pojawiło się nagranie, w którym możemy zobaczyć m.in. gwiazdy serialu "Przyjaciółki", uczestników nowej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo, czy aktorów serialu "W rytmie serca", a także nowości - "Supermodelka Plus Size" oraz "Wyspa Przetrwania"

Spot jesiennej ramówki Polsatu

W spocie jesiennej ramówki widzimy przegląd wielkich hitów stacji, które od lat przyciągają widzów przed telewizory, oraz nowości, jakie będziemy mogli zobaczyć już we wrześniu. Tym razem w filmie promującym stację Polsat możemy zobaczyć m.in. Barbarę Kurdej-Szatan. W spocie została wykorzystana piosenka "The Golden Age" zespołu The Asteroids Galaxy Tour.

Zobaczcie spot jesiennej ramówki Polsatu! Fajny?

Piosenka wykorzystana w spocie stacji.

