"Azja Express", serial "Na noże" czy może nowy sezon "Top Model"? Co okaże się największym hitem jesiennej ramówki TVN? Stacja we wtorek zaprezentowała dziennikarzom, czego widzowie będą mogli spodziewać się w nadchodzących miesiącach. Otóż pojawi się nowy serial ze świeżo upieczonym mężem, Piotrem Stramowskim - "Na noże", "Azja Express" i program o nastolatkach "19+". Nie zabraknie też starych formatów takich jak "Top Model", kolejny sezon "Drugiej szansy" i uwielbiany przez widzów serial "Na Wspólnej" czy "Kuchenne rewolucje" z ekspresyjną Magdą Gessler w roli głównej.

Reklama

Jak na konferencję ramówkową przystało, nie mogło zabraknąć spotu, który będzie emitowany w telewizji . Już teraz można go obejrzeć na Instagramie TVN-u. Musimy przyznać, że jest bardzo dynamiczny i na czasie, a motywem przewodnim jest popularne "selfie". W spocie TVN na jesień 2016 wykorzystano utwór Justice vs Simian „We Are Your Friends”.

Zobaczcie, jak robią to gwiazdy!

Zobacz także

Zobacz: Ciężarna Tamara Arciuch na jesiennej ramówce TVN. Widać już brzuszek?

Nowy spot jesiennej ramówki TVN

Agnieszka Szulim na jesiennej ramówce TVN

ONS

Małgorzata Rozenek na jesiennej ramówce TVN.

ONS

Piosenka z ramówki TVN na jesień 2016.

Jest to utwór Justice vs Simian „We Are Your Friends”. WIDEO!

Tekst piosenki ze spotu TVN jesień 2016.

Aah...

Because we are your friends

You'll never be alone again (x8)

Ooh... come on! (x4)

Because we are your friends

You'll never be alone again

Ooh... come on! (x8)

Reklama

Because we are your friends

You'll never be alone again

Ooh... come on! (x4)