Paparazzi przyłapali Rihannę, jak ta wychodziła z hotelu Corinthia w Londynie w całkiem casualowej stylizacji. Wielka gwiazda miała na sobie szyty na miarę bawełniany dres adidasa, który kosztuje ok. 3 tysięcy złotych. Do tego plecak z klasycznym logotypem Fendi. Koszt takiego dodatku to ok. 2700 złotych. Zaś na nogach gwiazdy można było zauważyć krótkie trampki Converse za ok. 170 zł. Sportową stylizację Rihanna ozdobiła złotymi dodatkami i czerwonymi ustami oraz paznokciami. Dzięki temu całość zyskała glamourowego smaczku.

Jak widać nawet codzienny look Rihanny to koszt kilku tysięcy złotych. Uważamy jednak, że tę stylizację można stworzyć za o wiele mniej. Szary dres adidasa to ok. 600 złotych, do tego plecak z np. H&M, za ok. 79 złotych oraz trampki z River Island, za ok. 99 zł.

Jak oceniacie tę stylizację słynnej RiRi?

