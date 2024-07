Adam Małysz trzy lata temu zakończył karierę jako skoczek narciarski. Po ogromnych sukcesach w tej dyscyplinie, postanowił się przebranżowić i rozpoczął starty w rajdach terenowych. Dla wszystkich było to duże zaskoczenie i jednocześnie obawa, bo sport ten do najłatwiejszych nie należy. Poza tym wymaga dużego doświadczenia. Zobacz: Małysz odebrał poród w Chorwacji

Oczywiście to nie przeszkodziło Małyszowi, aby spróbować swoich sił i zaczął intensywnie trenować. Dzięki solidnemu wysiłkowi w tym roku były skoczek wziął udział już po raz trzeci w Rajdzie Dakar. Niestety, wczoraj na trasie doszło do tragicznego wypadku. Podczas, gdy Adam Małysz i jego pilot Rafał Marton zajmowali 21. miejsce w klasyfikacji generalnej, a do mety zostało zaledwie 35 km, ich samochód uległ poważnej awarii i spłonął całkowicie. Zawodnicy Orlen Teamu uciekli z pojazdu, ale nie zabrali ze sobą zupełnie nic. Spłonęły nawet ich paszporty.

Niestety dla Małysza to koniec udziału w tegorocznej edycji Dakaru.

