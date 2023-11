1 z 3

Po przegranym niedzielnym meczu z Włochami polska reprezentacja spadnie do niższej dywizji w Lidze Narodów. Do porażki odniósł się Robert Lewandowski. Według kapitana naszej kadry do przegranej przyczyniły się eksperymenty z ustawieniem. A to można odebrać jako krytykę nowego trenera reprezentacji Jerzego Brzęczka. Zresztą selekcjoner zdążył już odpowiedzieć naszemu najlepszemu piłkarzowi.

Reprezentacja Polski nie pokazała się wczoraj w dobrej strony. Szczególnie słabo wyglądała pierwsza połowa meczu z Włochami. Gdyby nie trochę szczęście (goście trafiali w poprzeczkę) i świetna obrona Wojtka Szczęsnego mogliśmy stracić o wiele więcej goli.

Pierwszą połowę nasza drużyna zagrała nowym ustawieniem - bez skrzydłowych. Odniósł się do tego Robert Lewandowski, według którego przyjęte przez trenera rozwiązanie miało wpływ na postawę drużyny.

Przez to było nam trudniej na boisku. Popatrzmy, jak trudno było nam stworzyć sytuacje. Nie ma co ukrywać, nie ma co się oszukiwać. Jest system, który nam bardziej odpowiada, w którym lepiej wyglądamy. Czas grać tym, co mamy najlepsze i tutaj próbować szlifować, ewentualnie dodać coś lepszego - mówił Robert, cytowany przez sport.tvn24.pl.

Na krytykę Roberta odpowiedział już trener Jerzy Brzęczek. Co odpowiedział?



