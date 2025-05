Trzaskowski ostro reaguje na zarzuty Nawrockiego podczas debaty prezydenckiej 2025

Podczas jednej z najważniejszych debat prezydenckich 2025 roku, Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, skierował poważne zarzuty pod adresem Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i kandydata Koalicji Obywatelskiej. Publicznie stwierdził, że kampania Trzaskowskiego może być finansowana przez zagraniczne fundacje, w tym organizacje niemieckie oraz znaną na całym świecie fundację George’a Sorosa.

Nawrocki nie przedstawił jednak żadnych dowodów potwierdzających te twierdzenia, co spotkało się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją ze strony Trzaskowskiego. Kandydat KO był wyraźnie poruszony i uznał zarzuty za całkowicie nieprawdziwe.

Rafał Trzaskowski zapowiedział na debacie, że może pójść do sądu

Rafał Trzaskowski nie pozostał bierny wobec wypowiedzi swojego rywala. Już w trakcie debaty zdecydowanie zaprzeczył, jakoby jego kampania była wspierana przez jakiekolwiek zagraniczne fundacje. Stwierdził, że insynuacje Nawrockiego są kłamstwem i naruszeniem jego dobrego imienia.

Pół miliona złotych wpompowano w kampanię w mediach społecznościowych z rynków zagranicznych, finansują pana obce fundacje, w tym niemiecka i pan Soros i o to pana pytałem powiedział Nawrocki.

Co więcej, Trzaskowski oświadczył publicznie, że jeżeli Nawrocki nie przedstawi żadnych dowodów, to sprawa może trafić do sądu.

To panu jasno powiem i nieprawdą jest, że jest finansowana kampania z pieniędzy zagranicznych i w tej sprawie to możemy rzeczywiście iść i rozmawiać nawet w sądzie, jeżeli pan udowodni, że jest kampania mojego komitetu wyborczego w ten sposób finansowana odpowiedział Trzaskowski.

Debata, podczas której doszło do tej gorącej wymiany zdań, była współorganizowana przez trzy główne stacje telewizyjne: TVP, TVN24 i Polsat News. Przyciągnęła ona uwagę tysięcy widzów, będąc jednym z kluczowych momentów kampanii prezydenckiej 2025 roku.

Kto prowadzi w sondażach przed drugą turą?

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla „19:30” i TVP Info, Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, uzyskali po 47% poparcia w drugiej turze wyborów prezydenckich. Dodatkowo, 6% respondentów jeszcze nie zdecydowało, na kogo odda swój głos.

