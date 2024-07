Legendarny zespół Spice Girls raz na jakiś czas lubi o sobie przypomnieć. Po tym jak dziewczyny zakończyły karierę w 2000 roku i każda poszła w swoją stronę, mało kto spodziewał się, że kiedykolwiek zobaczymy je jeszcze razem. Tymczasem kilka lat temu Geri, Emma, Victoria, Mel B i Mel C powróciły na jednorazową trasę koncertową i wydały płytę podsumowującą ich wspólną twórczość. A jakby tego było mało, Spice Girls ponownie reaktywowało się!

To, w co wierzyli nieliczni na chwilę stało się prawdziwe. Cała piątka Spicetek pojawiła się na premierze londyńskiego musicalu poświęconego ich twórczości. Wszystkie wokalistki prezentowały się z klasą, w bardzo stylowym wydaniu. W niczym nie przypominały szalonych i zbuntowanych nastolatek, które rozkochały w sobie miliony fanów na całym świecie. Melanie C zrzuciła dres, Emma schudła, Mel B pozbyła się burzy loków, Geri skróciła i wyprostowała włosy, a Victoria jeszcze bardziej schudła.

Zobaczcie jak dzisiaj wygląda załoga Spice Girls. Dla porównania zdjęcia z ostatniego powrotu (2008 rok) i z początków kariery (1997 rok). Która zmieniła się najbardziej?