To nowy program, który pojawi się na antenie kanału TVN Style. Bohaterkami tego programu są kobiety, które, jak same twierdzą, kompletnie nie radzą sobie w sytuacjach rodzinnych i zawodowych. Mają wrażenie, że cały czas „jest im pod górkę”, ich frustracja ciągle rośnie, a samoocena spada. Często proste rozwiązania są w zasięgu ich ręki, ale nie wiedzą, jak po nie sięgnąć.

Przewodniczką po świecie rozwiązywania kobiecych wyzwań będzie Katarzyna Trawińska, znana wrocławska bizneswoman, założycielka firmy kosmetycznej Prouvé. Katarzyna pomoże kobietom w poradzeniu sobie z najróżniejszymi problemami, z jakimi tak naprawdę mierzymy się my wszystkie: „nie mogę znaleźć pracy”, „ciężko mi jest być mamą”, „nie mam czasu dla siebie”.

- Dla każdej z nas ważne jest zdefiniowanie jak chcemy żyć i co jest dla nas ważne. W swoim życiu zawodowym i prywatnym poznałam fantastycznych ludzi, którzy wspierali mnie w podążaniu wybraną przeze mnie drogą, motywowali do działania i służyli radą. To było bezcenne. Dlatego od lat sama wspieram kobiety, pomagam im wziąć życie we własne ręce i ruszyć z miejsca. Teraz będę to robić także w programie „Misja kobieta”. Będę inspirować nasze bohaterki i namawiać je, by z odwagą spełniały swoje marzenia i stawiały pierwsze kroki ku lepszej przyszłości. To niesamowite uczucie patrzeć na to, jak rozwijają skrzydła i nabierają pewności siebie - komentuje Katarzyna Trawińska.