Wielki sukces Sound'n'Grace! Zgodnie z oczekiwaniami wydany w połowie listopada album „Życzenia” Sound’n’Grace zadebiutował jako najlepiej sprzedająca się polska płyta według OLiS. Świetny wynik to suma znakomicie sprzedanego preorderu, ale także olbrzymiego zainteresowania albumem tuż po premierze.

Poprzedni album „Atom” został wydany 2 czerwca 2015 roku. Płyta znalazła się o oczko niżej w zestawieniu i zadebiutowała na 2 miejscu najlepiej sprzedających się albumów w Polsce. Album „Atom” zyskał tytuł platynowej płyty i do dziś jest chętnie kupowanym albumem.

"Życzenia" Sound’n’Grace najlepiej sprzedającą się polską płytą

„Życzenia” to drugi album najsłynniejszego chóru Sound’n’Grace, który ukazał się 17 listopada. Album zapowiadały 2 single „100”, który został nagrany z Filipem Lato i stał się absolutnym hitem jesieni we wszystkich stacjach radiowych w Polsce, a w internecie liczba wyświetleń przekroczyła 10 milionów. 31 października ukazał się drugi singiel "Idealnie", który można usłyszeć w największych stacjach radiowych oraz czołówkach list przebojów.

Oprócz „100” i „Idealnie” na albumie usłyszymy 14 utworów w tym między innymi niepublikowany wcześniej hit „Sens”, a także świąteczne dodatki - w tym najczęściej grana w 2016 roku polską piosenkę świąteczną „Gdy Gwiazdka” nagraną w duecie z Jula oraz „Świąteczny Medley”. Oprócz Filipa Lato i Juli na albumie pojawiły się także tacy wybitni artyści jak: Mateusz Ziółko czy Merghani.

„Życzenia” były w pierwszej trójce najczęściej słuchanych albumów w serwisie TIDAL, a dotychczas

ukazane single biją rekordy popularności w pozostałych serwisach streamingowych.

Sound’n’Grace to wspaniałe głosy, energia, niesamowite emocje oraz chwile wzruszenia, które w zależności od utworu znajdziemy w stylach gospel, soul, r&b, jazz czy funk. Okrzyknięty przez jurorów programu Mam Talent najlepszym chórem w Polsce! Sound’n’Grace to zespół, w którym każdy z wokalistów to doskonale oszlifowany diament, dzięki czemu razem tworzą bogactwo muzycznych możliwości. Ci młodzi, utalentowani artyści to grupa przyjaciół, którzy pod kierunkiem jedynego w Polsce duetu dyrygenckiego: Ani Żaczek i Kamila Mokrzyckiego od 2005 roku wspólnie realizują pasję, jaką jest dla nich muzyka.