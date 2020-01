Sonia będzie w ciąży z Jankiem? Zwrot akcji w "M jak miłość"!

Sonia i Janek z "M jak miłość" będą razem i już wkrótce zostaną rodzicami? W najnowszym odcinku serialu nastąpi przełom w ich relacji! Co dokładnie wydarzy się w 1485. odsłonie hitu o rodzinie Mostowiaków? Jeszcze do niedawna wydawało się, że Sonia (Barbara Wypych) nie ma najmniejszych szans u Janka (Tomasz Kollarik). Policjant był bowiem szaleńczo zakochany w Uli (Iga Krefft) i nawet po rozstaniu nie mógł zapomnieć o byłej narzeczonej. Janek próbował nawet dać szansę swojej koleżance z pracy, ale okazało się wówczas, że ich związek nie znaczył dla niego zbyt wiele. Czy teraz połączy ich prawdziwe uczucie?

Sonia i Janek będą razem!

Po tym, jak w jednym z ostatnich odcinków doszło do wielkiej awantury między Ulą a Jankiem, policjant w końcu zrozumiał, że już nigdy nie będzie z byłą narzeczoną. Teraz policjant skupi swoją uwagę na Sonii! W 1485 odcinku "M jak miłość" Sonia i Janek wybiorą się na randkę do Warszawy, ale- jak informuje portal superseriale.se.pl- po powrocie do Grabiny Sonia będzie chciała szybko zakończyć spotkanie. Policjantka będzie podejrzewać, że Janek wciąż myśli o Uli dlatego kiedy wieczorem policjant pojawi się w jej mieszkaniu, szybko odprawi go z kwitkiem. Następnego dnia Sonia będzie unikała Janka, ale policjant nie da za wygraną i postanowi z nią poważnie porozmawiać. Wtedy dziewczyna wyzna, co do niego czuje!

Na początku to była tylko zabawa... Podobałeś mi się, ale byłeś z Ulą, nie do wyjęcia. Potem też byłeś nie do wyjęcia, a ja zrozumiałam, że wpakowałam się po uszy. Próbowałam jakiś idiotycznych podchodów z twoją mamą. To było takie głupie. Kiedy wczoraj zapukałeś do mojego pokoju przestraszyłam się. Bo wiem, że dla ciebie jestem tylko odskocznią. Odskocznią, dzięki której możesz zapomnieć o Uli. A ja się naprawdę w tobie zakochałam. Być może mogę sprawiać wrażenie narwanej, takiej do przodu, to ja chcę mieć cię tylko dla siebie... Mieć z tobą dziecko, stworzyć normalną rodzinę. Jeżeli to nie wchodzi w grę... - przyzna szczerze Sonia.

Jak na wyznanie policjantki zareaguje Janek? Policjant zrozumie, że chce być z Sonią! Para umówi się na kolejną randkę, która zakończy się w... sypialni Janka!

Na tym to skończyliśmy? Rodzina, dzieci... Ty nigdy nie odpuszczasz... Wiesz co? Ja też tego nie wykluczam. Niczego nie wykluczam- powie Janek.

Czy spełni się marzenie policjantki i wkrótce dowiemy się, że jest w ciąży z Jankiem? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość". Fanom serialu przypominamy, że 1485 odcinek zostanie wyemitowany już dziś, 14 stycznia, oczywiście na antenie Telewizyjnej Dwójki.

Policjant zrozumie, że u boku policjantki może być naprawdę szczęśliwy.