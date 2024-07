Dzisiaj w warszawskim studio Transcolor stacja TVN zaprezentowała swoją wiosenną ramówkę. Z tej okazji aż trzy gwiazdy wybrały kreacje w niebieskim kolorze, a w zasadzie w jego trzech różnych odcieniach. Katarzyna Sokołowska, Agnieszka Szulim i Magdalena Kumorek prezentowały się niezwykle stylowo, ale nie obyło się też bez mniejszych potknięć w stylizacji. Zobacz która z nich wyglądała najlepiej i zagłosuj w sondażu.

Agnieszka Szulim doskonale wie, co jest modne w tym sezonie. Postawiła na klasykę i elegancję. Swoje wdzięki podkreśliła dopasowanymi rurkami, natomiast w celu osiągnięcia lepszego efektu włożyła luźny top z biało-czarnymi wstawkami. Wszystko prezentowało się bardzo szykownie, a to za sprawą wyrazistego koloru, jakim jest kobalt. Ekspresja tego królewski odcienia wprost elektryzuje.

Bardzo szykowną sukienkę zaprezentowała Katarzyna Sokołowska. Krój kreacji idealnie podkreślił jej figurę i „talię osy”. Skromna, z niewielkim rozcięciem na kolanie, ale niezwykle modna. Do tego kolor – jaskrawy błękit to strzał w dziesiątkę. Widać, że gwiazda jest zorientowana w modowych trendach. Ten odcień niebieskiego najlepiej prezentuje się w wersji gładkiej, bez żadnych wzorów, tak jak to zrobiła Katarzyna. Widać, że do "Top Model" nie trafiła z przypadku.

Magdalena Kumorek postawiła tym razem na nieco bardziej odważną stylizację. Spod przezroczystej sukienki przebijała czerwona bielizna. Czerwone szpilki również rzucały się w oczy. Z całej palety niebieskiego, postawiła na granat. To najbardziej stonowany odcień, który z pełną swobodą można łączyć z żywymi kolorami.

Zobaczcie, jak prezentowały się pozostałe gwiazdy TVN''''u: