Na wczorajszym pokazie najnowszej kolekcji Vistuli nie pojawił się tłum gwiazd, jak to by zazwyczaj. Na imprezie zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie pojawiła się m.in. Katarzyna Sokołowska.

Celebrytka wyglądała doskonale! Miała na sobie wiśniowy garnitur z rozszerzanymi nogawkami i czółenka zakończone szpicem. Uznajemy go za najlepszą stylizację wieczoru. Obok niej na czerwonym dywanie można było spotkać byłą modelkę Kamilę Szczawińską. Ta swój prosty look uzuepłniła kołnierzem ze sztucznego futra. Nie za bardzo wiemy, o co w tej stylizacji mogło chodzić.

Katarzyna Burzyńska ubrana jak zwykle w szeroki uśmiech, tym razem postawiła na małą czarną z miedzianą poświatą. Wyglądała...poprawnie ;)

Zobaczcie więcej zdjęć z pokazu Vistuli: