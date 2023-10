Sofia Vergara i Joe Manganiello rozwodzą się po 7 latach małżeństwa. Już od jakiegoś czasu fani podejrzewali, że pomiędzy małżonkami nie układa się najlepiej. Dużo spekulacji wywołał ostatni wpis milionera, z okazji urodzin żony:

Teraz portal "Page Six" donosi o ich rozstaniu i publikuje oświadczenie.

Sofia Vergara i Joe Manganiello wzięli bajeczny ślub w listopadzie 2015 roku. Ich małżeństwo trwało nieco ponad 7 lat, ponieważ jak właśnie donosi zagraniczny tabloid "Page Six", Sofia Vergara i Joe Manganiello rozwodzą się. Chociaż "Page Six" nie jest najbardziej wiarygodnym źródłem, tym razem powołuje się na oświadczenie, które otrzymał od aktorskiej pary:

Fani już jakiś czas temu podejrzewali, że pomiędzy Sofią Vergarą a jej mężem nie dzieje się najlepiej. Kiedy Joe Manganiello opublikował życzenia z okazji urodzin żony, od razu zauważyli, że różnią się od poprzednich:

- Czy tylko ja nie lubię tego, jak to brzmi? „Sofia”… nawet nie „Moja miłość, moja ukochana żona”…. ????‍♀️

- Okej, to jest dziwne. boję się

- Joe, mam nadzieję, że wszystko w porządku, to były zupełnie inne (zimne) życzenia urodzinowe dla twojej żony, w porównaniu do poprzednich!

- Coś jest nie tak. Chłodna wiadomość dla niej i dwie historie o urodzinach jego psa. A Sofia nawet nie podziękowała.