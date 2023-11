1 z 8

Meghan Markle ma sobowtórkę?! Żona księcia Harry'ego nie dowiedziałaby się zapewne o tym, gdyby nie przebiegli internauci, którzy od razu dopatrzyli się podobieństwa! Erica Lauren, bo o niej mowa, to znana amerykańska modelka plus size, która na co dzień mieszka w Los Angeles.

W naszej galerii zobaczycie więcej zdjęć Eriki Lauren - czy waszym zdaniem jest podobna do Meghan? Zobaczcie zdjęcia i oceńcie!

