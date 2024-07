To się nazywa dopiero nowina na miarę XXI wieku! Jak wiadomo wszyscy oczekują, że żona Księcia Williama już wkrótce okaże się brzemienna. Szczególnie czeka na to Królowa Elżbieta, albowiem dziecko Księcia Williama i Księżnej Cambridge będzie kolejnym następcą tronu.

Ponieważ na razie nie zapowiada się, by szczuplutka Kate była w ciąży, słynny raper i przyjaciel Williama postanowił im w tym pomóc!

Snoop Dogg ma zamiar nagrać specjalne piosenki, które posłużą książęcej parze jak soundtrack do aktu poczęcia.



– Kate i Will muszą szybko zabrać się za robienie dzieci, żeby jak najszybciej dać królowej prawnuki. To będą śliczne maleństwa. Myślę, że powinienem nagrać im jakieś specjalne piosenki do robienia dzieci - wyznał raper.

Jak myślicie, który kawałek Snoopa sprawiłby, że para chętniej by się za to wzięła? Macie jakieś typy?

