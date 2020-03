Biedronka przygotowała ofertę na wiosnę 2020. Od 9 do 21 marca w sieci sklepów Biedronka można kupić popularne modele marki Puma. Sprzedawcy przewidzieli wersje zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Kupisz je w bardzo atrakcyjnych cenach!

Zobacz także: Kinga Rusin znów je założyła! To najmodniejsze jeansy na 2020 rok i każda z nas powinna je mieć

Buty Puma w na promocji w Biedronce

Biedronka wychodzi na przeciw modzie i wygodzie i proponuje szałowe modele sneakerów od Pumy. Dostępne buty są nie tylko w wersji damskiej ale również męskiej. Duży wybór w połączeniu z niską ceną to idealne wprowadzenie do kompletowania wiosennych stylizacji! Oferta przewiduje damskie Pumy w rozmiarach od 36 do 41. Do wyboru mamy m. in. takie modele jak Puma Basket Heart Patent czy Puma Basket, za które w Biedronce zapłacimy jedyne 149 zł! Trwała i gruba podeszwa zdecydowanie zapewni doskonałą przyczepność do każdej powierzchni.

Na hitowe buty od Pumy mogą liczyć również mężczyźni, za których modele zapłacimy 169 zł. Dostępne będą w w rozmiarach od 39 do 48,5. Modele męskie posiadają bezszwowe cholewki, które nie powodują otarć, optymalnie dopasowują się do stopy oraz zapewniają doskonałą amortyzację, dzięki specjalnie dostosowanej podeszwie.

Buty od Pumy dostępne będą tylko w wybranych sklepach sieci Biedronka, dlatego przed planowanymi zakupami warto sprawdzić, w których miejscach będą dostępne. W gazetce promocyjnej zamieszczono informację, że buty dostępne będą w różnych kolorach i fasonach, więc jest szansa, że Biedronka zaproponuje większy wybór niż ten zaprezentowany w papierowej ofercie!

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. Oto 6 hitów z House: kurtki, jeansy, sukienki, plecaki

Biedronka oferuje sneakersy marki Puma w cenach 149 zł za modele damskie i 169 zł za modele męskie.

Mat. promocyjne

Dostępny jest m. in. model Puma Basket i Puma Basket Heart Patent, który widzimy na zdjęciu poniżej.