Książę Albert i księżna Charlene pojawili się na 160. rocznicy konsulatu Monako we Florencji. Zobaczcie nowe zdjęcia "najsmutniejszej księżnej świata".

Książę Albert i księżna Charlene na dobre utną plotki o kryzysie w swoim małżeństwie? Właśnie zostali przyłapani podczas wizyty we Florencji. "Najsmutniejsza księżna świata" starała się uśmiechać, jednak na niektórych zdjęciach widać, że to tylko dobra mina do złej gry? Zobaczcie nowe fotografie księżnej i księcia Monako.

Książę Albert i księżna Charlene podczas 160. rocznicy konsulatu Monako we Florencji

W mediach huczy od plotek o kryzysie w małżeństwie księcia Alberta i księżnej Charlene. Rozpoczęły się tuż po tym, jak w 2021 roku przedłużająca się choroba księżnej Charlene sprawiła, że musiała pozostać w Afryce, a po powrocie do Monako dochodziła do siebie w klinice specjalistycznej. Księżna Monako przeżyła długą i ciężką drogę związaną z chorobą, jednak wróciła do pełnienie królewskich obowiązków.

Niedawno, po tym jak ROYAUTÉ ogłosiło, że ich 12-letnie małżeństwo dobiega końca, rzecznik księcia i księżnej Monako zabrał głos, przekazując, że para :„formalnie zaprzeczyła złośliwym plotkom rozpowszechnianym przez magazyn”.

W dodatku kilka dni temu książę Albert zabrał głos po raz pierwszy, odkąd pojawiły się plotki o kryzysie w jego małżeństwie, wypowiadając się o żonie. Ujawnił, że księżna Charlene jest szczęśliwa z powodu nowego projektu odbudowy pałacu.

Charlene była podekscytowana i szczęśliwa, że ​​mogliśmy wykonać tę pracę. (...) To pokazuje, jak bardzo zależy jej na projekcie i jak bardzo pragnie podzielić się z rodziną radością z tych pięknych prac - mówił w rozmowie z Hello!

W dodatku w ciągu ostatniego tygodnia pojawili się kilkukrotnie podczas publicznych wyjść, m. in. podczas mszy żałobnej za ojca księcia Alberta czy podczas 160. rocznicy konsulatu Monako we Florencji, z którego zdjęcia znajdziecie poniżej.

Księżna Monako Charlene zwróciła uwagę internautów. "Najsmutniejsza księżna świata" na zdjęciach zrobionych przez paparazzi była smutna, chociaż w pewnych momentach starała się pamiętać o uśmiechu. Czy kolejne publiczne wyjścia będą w stanie uciszyć plotki na temat tego, co może dziać się w ich małżeństwie? Oliwy do ognia dodawały tylko doniesienia, że "najsmutniejsza księżna świata" dostanie 55 mln rocznie, by wykonywać obowiązki żony.

Podczas 160. rocznicy konsulatu Monako we Florencji książę Albert pojawili się także na uroczystej kolacji w Palazzo Vecchio. Podczas tego wydarzenia postawili na eleganckie kreacje w czerni. Książę Albert ubrany był w klasyczny garnitur, biała koszulę oraz muchę, natomiast jego żona, księżna Charlene postawiła na błyszczącą dopasowaną kreację z transparentnymi rękawami.

